Operatori ausiliari, il Comune ne assume due

Il 17 ottobre con scadenza 16 novembre, sul Portale unico del Reclutamento "InPA"., all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Follonica e nelle sedi del Centro per l’Impiego, era stato pubblicato un avviso pubblico di avviamento per chiamata nominativa, per titoli e colloquio, di due soggetti idonei all’assunzione a tempo indeterminato – part time 50% operatore ausiliario – area operatori (legge 68/99 per disabili). Si tratta di operatori che svolgono mansioni di custodia, anticamera o portineria, incarichi attinenti ai propri compiti anche all’esterno del luogo di lavoro, cancelleria, distribuzione della corrispondenza, alla confezione di pacchi, plichi e buste, alla riproduzione di documenti con uso di macchine semplici come le fotocopiatrici e provvede al trasporto valori, alla piccola manutenzione di strumenti di lavoro, segnalandone usure e guasti al competente ufficio. Per coloro che sono risultati ammessi, la cui lista è pubblicata con le stesse modalità definite dalla legge, mercoledì 24 e giovedì 25 si terrà il colloquio finalizzato all’assunzione. Gli ammessi al colloquio dovranno presentarsi nella sala Consiliare (al 1° piano del Palazzo Comunale), muniti di carta di identità. Mercoledì 24 alle 8 dalla lettera A alla lettera F, sempre mercoledì alle 14 dalla lettera G alla lettera N. Giovedì 25 alle 8 dalla lettera P alla lettera Z. L’avviso di colloquio, già pubblicato come da normativa sul Portale unico del Reclutamento "InPA" e sul sito internet del Comune di Follonica, ha valore di convocazione per tutti i candidati ammessi (l’elenco dei candidati ammessi è pubblicato con le stesse modalità degli avvisi). La mancata presentazione o il ritardo dei candidati alle prove d’esame sarà considerata quale rinuncia al concorso. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per qualsiasi informazione sarà possibile consultare www.archiviocomunefollonica.it/area_informativa/cerco_lavoro/concorsi/download/2023/Avviso-Convocazione_Avviso_L_68_1999.pdf.