Open di Golf, trecento volontari per la sicurezza

MONTE ARGENTARIOIn vista dell’82esima edizione dell’Open d’Italia di Golf si è riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale è stato esaminato il dispositivo per la fruizione della manifestazione sportiva nella massima cornice di sicurezza. La competizione si terrà dal 26 al 29 giugno all’Argentario Golf & Wellness Resort e vedrà la partecipazione di 156 giocatori professionisti accompagnati da altrettanti caddies, tecnici e addetti ai lavori, provenienti da tutto il mondo. L’accesso all’evento è libero e gratuito previa registrazione attraverso il sito della Federazione Italiana Golf www.openditaliagolf.eu/spettatori/. Il pubblico potrà seguire la gara lungo le buche in aree segnalate e delimitate. Circa 300 volontari saranno impiegati per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza degli spettatori. Sono state predisposte tre aree parcheggio nei seguenti punti: strada provinciale 161, a 500 metri dall’ingresso, con servizio navetta gratuita attivo dalle 7 alle 20; ex Deposito aeronautico di Porto Santo Stefano, con navetta gratuita; ex idroscalo di Orbetello, servito da navette gratuite. Previste quattro aree riservate ai veicoli con pass. Sarà allestito un centro operativo per il monitoraggio dell’evento, con l’assistenza sanitaria della Cri.