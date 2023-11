‘One man show’. Edoardo Leo al Teatro Moderno

Edoardo Leo arriva a Grosseto con un ‘one man show’ che lo vedrà protagonista assoluto sul palcoscenico. Lo spettacolo si intitola ‘Ti racconto una storia’ e andrà in scena domani alle 21 al Teatro Moderno. Il sipario si aprirà su un racconto scenico composto da ‘letture semiserie e tragicomiche’. Si tratta cioè di un reading-show, con musiche di Jonis Bascir, che propone "appunti, suggestioni, letture e pensieri – spiegano dalla produzione – che l’attore e regista Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi". Insomma, vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, che vengono quindi trasformati in uno spettacolo già descritto in occasione delle precedenti repliche come assolutamente "coinvolgente", capace di cambiare "forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione". Spazio e occasione che stavolta saranno offerti dal teatro grossetano. "È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere – spiegano dalla produzione – che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane". In scena Edoardo Leo porta non solo racconti e monologhi di scrittori celebri, tra cui Benni, Calvino, Marquez, Eco, ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Leo. Attore, sceneggiatore e regista, l’artista romano ha lavorato anche per la televisione ma è sicuramente al grande schermo che ha tributato la maggior parte della sua carriera . Volto noto di film di successo come quelli della trilogia ‘Smetto quando voglio’, che ha riunito un cast straordinario ottenendo un grande favore da parte del pubblico. Nel corso dell’anno è apparso in ben cinque film: Il dittico composto da ‘I migliori giorni’ e ‘I peggiori giorni’, entrambi diretti da Massimiliano Bruno e dallo stesso Leo; ‘Era ora’, diretto da Alessandro Aronadio; ‘Mia’, per la regia di Ivano De Matteo; ‘L’ordine del tempo’ per la regia di Liliana Cavani. La sua precedente regia è stata per ‘Lasciarsi un giorno a Roma’, uscito nel 2021, che Leo ha diretto e interpretato.

Riccardo Bruni