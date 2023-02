Olympia de Gouges Corsi di formazione

Inizieranno sabato 11 marzo i corsi di formazione per operatrici dei centri antiviolenza organizzati dall’associazione Olympia de Gouges.

Il corso comprende due moduli per un totale di 30 ore mentre i successivi due verranno effettuati nei mesi di aprile e maggio e l’attestato sarà rilasciato a chi avrà frequentato almeno l’80 per cento delle sessanta ore totali previste dal corso.

Per poter accogliere donne vittime di violenza, infatti, le operatrici devono sostenere corsi di formazione per un totale 60 ore e un tirocinio in affiancamento a operatrici accreditate di altrettante 60 ore. Tutto questo lavoro viene portato avanti dall’associazione Olympia de Gouges perchè è necessario "che chi accoglie una donna vittima di violenza – spiegano le referenti dell’associazione – conosca bene le ‘regole del gioco’ e sia in grado di aiutarla fattivamente e consapevolmente".

Questo il programma: sabato 11 marzo (dalle 9 alle 18) in presenza "La violenza maschile sulle donne e la risposta dei centri antiviolenza"; venerdì 17 marzo (dalle 14 alle 19 on-line) "La violenza assistita"; sabato 18 marzo (9-14 in presenza) "Conoscenze e competenze dell’operatrice: accoglienza, ascolto attivo e assertività"; sabato 25 marzo (9-13 on-line) "La violenza sulle donne migranti. Epidemiologia del fenomeno della violenza"; infine sabato 1 aprile (dalle 9 alle 18 in presenza) "Costruire insieme il progetto di vita per uscire dalla violenza: dall’accoglienza all’empowerment".

La partecipazione al corso sarà aperta per un massimo di 15 donne e avranno le priorità le socie di Olympia de Gouges o di un altro centro antiviolenza della rete nazionale. Per informazioni sarà possibile telefonare allo 0564-413884, oppure mandare una e-mail a [email protected].net.