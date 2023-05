Olivi secolari, master di potatura con sessanta specialisti

L’Amiata è terra di secolari oliveti, colture pregiate e ottimi oli ricavati dall’Olivastra Seggianese, locale cultivar.

Dove, dunque, se non sulle pendici del Monte Amiata si poteva svolgere un importante master di potatura di olivi secolari?

A Seggiano sono arrivati 60 potatori certificati da tutta Italia per seguire un corso di specializzazione tenuto dal professor Giorgio Pannelli della Scuola italiana di vaso policonico.

"E’ la prima volta che viene organizzato un corso del genere per potatori certificati – spiega Rossana Suh, dell’azienda Amiata Bio, che è stata la promotrice del corso organizzato da Millenolea –. L’idea di aver organizzato un corso del genere è partita dall’esigenza che il territorio ha, ovvero quella di crescere potatori in grado di gestire al meglio olivi di grandi dimensioni. Siamo dunque riusciti a contattare Millenolea, un’importante realtà che svolge servizi professionali per l’olivicoltura e grazie al loro fondamentale contributo abbiamo messo in piedi questo corso a cui hanno partecipato potatori certificati da tutta Italia". "L’obiettivo che ci siamo posti per il futuro, anche con gli altri produttori di olio e in sinergia con il Consorzio dell’Olio Seggiano Dop – conclude Rossana Suh –, è quello di organizzare corsi base per potatori".

L’evento ha dato la possibilità all’Amiata di farsi conoscere, anche dal punto di vista turistico.

I partecipanti hanno potuto svolgere attività di esercitazione all’interno di un oliveto messo a disposizione dall’azienda Amiata Bio, prima però hanno assistito a una lezione in aula.

Ad aver accolto i partecipanti e il professor Pannelli è stato anche il primo cittadino di Seggiano, Daniele Rossi che è rimasto molto soddisfatto di questa attività e dell’iniziativa.

N.C.