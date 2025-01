Oggi la protesta delle lavoratrici della Savet

Hanno deciso di protestare per il proprio posto di lavoro. Così questa mattina, le lavoratrici della Savet (azienda con sede a Monteriggioni), che prestano servizio all’agenzia delle Entrate di Grosseto saranno impegnate in un picchetto. La manifestazione a loro sostegno inizierà alle 8.30 proprio davanti all’edificio dell’agenzia, in piazza Ferretti.

Le quattro lavoratrici, con contratto multiservizi, scontano "le conseguenze dell’assenteismo di un’azienda anche difficilmente reperibile via telefono o via mail per qualsiasi necessità", si legge in una nota. Una delle tante manifestazioni per tutelare il proprio posto di lavoro.