Oggi il ’Memorial Massimiliano Faucci’. La Blue Factor sfida il Sarzana a Casa Mora

La Blue Factor esordisce a Casa Mora nel Memorial Massimiliano Faucci: oggi alle 19.30 amichevole di lusso con il Sarzana. Dopo la trasferta in svizzera per il torneo a Biasca, vittoria per 5-0 contro il Seregno e sconfitta ai rigori (4-3) dopo il 3-3 dei regolamentari contro i padroni di casa del Roller dell’ex Pablo Saez, il Castiglione si presenta così ufficialmente ai suoi tifosi, ricordando ’Massi’ Faucci, un amico, dirigente e soprattutto un uomo buono. Massimiliano Faucci scomparso 5 anni fa, all’età di 53 anni, era attaccatissimo ai colori biancocelesti, seguendo praticamente tutte le squadre, anche in trasferta. "Il ritorno nella massima serie è stata l’occasione per ricordarlo – ha detto il presidente dell’HcC Marcello Pericoli –. ’Massi’ è sempre nei nostri cuori e sarebbe stato felicissimo di imbarcarsi in una nuova avventura in serie A1".

L’amichevole contro i liguri di Sergio Festa, anche lui un ex, sarà importante per Massimo Bracali per testare la preparazione. L’ingresso è a offerta in favore della Vab (associazione Volontari antincendio boschivi) con la quale Massimiliano Faucci collaborava fin dalla sua nascita a Castiglione.