Oggi di scena lo street food contadino al mercato di Campagna Amica

Lo street food contadino e i piatti della tradizione tornano al mercato di Campagna Amica di via Roccastrada per il primo degli appuntamenti in programma ogni ultimo sabato mattina del mese dedicati alla vera cucina a km zero. Protagoniste dell’iniziativa, promossa dall’agrimercato di Campagna Amica, in programma oggi dalle 10 alle 14 sono le aziende che ogni settimana animano il mercato e che in occasione della giornata dello street food proporranno a clienti e curiosi il meglio del meglio della filiera corta. Dalla pasta di grani antichi con i sughi della maremma al fritto misto contadino, dalla carne alla griglia di Chianina alla salsiccia alla brace, dalla zuppa della pastora all’acquacotta maremmana fino al classico piatto di pecorini misti e ricotta, al panino con la porchetta e al seadas con grani antichi e pecorino per chiudere con dolci e torte fatte in casa. "Il sabato dello street food contadino è la festa del nostro mercato. – spiega Lorenzo Dori, presidente dell’Agrimercato – In questa giornata cuciniamo per i clienti e proponiamo la vera cucina contadina. A spingere i consumatori ai nostri mercati è una maggiore attenzione per i prodotti agricoli del territorio perché considerati freschi, buoni, sicuri e sani". Ecco le aziende presenti: "Il Campo" di Marco Piccioni, Podere Cantoni, La Salica, Podere S. Jacopo di Annamaria Gabbricci, Sandro Ugolini, Agrocasearia di Paola Loi, Ovis di Antonio Ledda.