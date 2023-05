Oggi c’è "Massa Gustorum" Eccellenze a Sant’Agostino

Protagonista il cibo oggi in città con "Massa Gustorum", la mostra mercato delle eccellenze enogastronomiche, che si terrà, dalle 10 alle 20, nel Chiostro di Sant’Agostino Quest’anno sono una trentina i produttori provenienti da tutta la provincia di Grosseto e anche da fuori, che daranno vita alla kermesse promossa dalla Condotta Slow Food Monteregio e dal Comune di Massa Marittima, per valorizzare le produzioni di qualità dei piccoli artigiani del cibo. Dal vino ai salumi, dai formaggi all’olio, la birra e le farine, i prodotti da forno, la pasticceria e il miele, i visitatori potranno dialogare con i produttori, chiedere informazioni e acquistare i prodotti in degustazione. Alle 17 si terrà anche una masterclass sul vino, con la straordinaria partecipazione dell’enologa donna più famosa d’Italia: Graziana Grassini, imprenditrice, enologa e biologa toscana, considerata una delle personalità più influenti del panorama enologico internazionale. Gli stand sono riparati, quindi la manifestazione si svolgerà regolarmente anche in caso di pioggia.