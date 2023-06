Oggi c’è la "Notte blu" dell’Aeronautica E le premiazioni del concorso del Pasfa

Il centro della città è pronto ad accogliere la "Notte Blu", in programma oggi, dalle 17.30 a mezzanotte, organizzata all’interno del cartellone di eventi volti a celebrare i 100 anni dell’Aeronautica. Tra i tanti eventi in programma, nel tardo pomeriggio di oggi si svolgeranno anche le premiazioni dei concorsi di poesia e di disegno, organizzato dalla sezione di Grosseto del Pasfa. L’orario previsto è quello delle 19.30 in Piazza Dante alla presenza del sindaco di Grosseto, del presidente della Provincia, del Comandante il 4°Stormo e dei cittadini. Nel contempo scorreranno sul ledwall delle immagini con i ringraziamenti agli sponsor che hanno permesso di realizzare l’evento. Inoltre a tutti i ragazzi verranno consegnati degli attestati di partecipazione con la presenza del logo degli sponsor. Sempre in piazza Dante, saranno presenti stand espositivi e un velivolo F-104 in mostra statica che faranno da cornice ad un evento che coinvolgerà grandi e bambini. Tra gli appuntamenti della serata, da segnalare, alle 20, l’attore e regista Giacomo Moscato che racconterà "Il folle volo di Ulisse", un viaggio con parole, immagini e musica nel ventiseiesimo Canto dell’Inferno, quello – appunto – dove Dante parla di Ulisse. Dalle 21 le esibizioni di Francis Jupiter e dei "Riforma".