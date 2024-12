Oggi arriva il pastore Alessandro Spanu

Prosegue con la celebrazione del culto con cena del signore il centenario della nascita della Chiesa Evangelica Battista di Grosseto. Un traguardo importante che testimonia un secolo di fede, impegno spirituale e servizio verso la comunità locale. Gli eventi vanno avanti oggi con il culto che si svolgerà alle 11 nel locale della chiesa in via Piave 17, a Grosseto. Tra gli ospiti attesi sarà accolto il presidente dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, il pastore Alessandro Spanu. Seguirà un’agape comunitaria con le testimonianze. Fondata nel 1924 dalla missione di predicatori battisti, la Chiesa Battista di Grosseto è membro dell’Ucebi; si colloca storicamente nella tradizione che risale alla Chiesa degli apostoli e che nel tempo ha tenuto a riaffermare la fede primitiva così come espressa nelle Scritture. Durante questi 100 anni, ha svolto un ruolo significativo nella vita spirituale e sociale della città, sostenendo e promuovendo valori di pace, solidarietà e giustizia. "Il centenario rappresenta un’occasione per guardare al passato con gratitudine e al futuro con speranza – spiegano i responsabili –. Siamo entusiasti di poter condividere questo momento storico con l’intera città e con tutti coloro che nel corso degli anni hanno contribuito a tessere la trama di questa storia".