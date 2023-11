Offese e ingiurie al Pd: "Questo è un atto molto grave. Presenteremo denuncia"

Grosseto, 27 novembre 2023 – Sdegno, solidarietà e l’intenzione di presentare una formale denuncia. Sono questi i sentimenti espressi dai segretari Dem dei circoli cittadini Gorarella e Pace in seguito ai post su Instagram con frasi offensive e intimidatorie che avevano come sfondo l’immagine del circolo Pd di via Emilia. "Giovani, forse troppo – dice Mariano Genovese, segretario di Gorarella –, per comprendere il valore delle loro parole, che rievocano i ricordi più bui del fascismo. Il gesto, la cui rilevanza giuridica verrà eventualmente determinata dalle autorità giudiziarie a cui tutti i circoli Pd di Grosseto si rivolgeranno, ha una notevole rilevanza sul piano comunicativo e dunque sociale. Riteniamo infatti che sia il risultato di una latente ma ancora diffusa nostalgia fascista di cui l’attuale contesto politico agevola l’espressione. Ciò che più dispiace è la giovane età dei ragazzi, gli stessi a cui è affidato il compito di preservare valori di libertà e di rispetto reciproco, anche delle diverse idee politiche. Forse ignorano quel santo manganello ha rappresentato per tanti giovani come loro, oppressi e privati della libertà con la violenza. Non è mai il caso di generalizzare ed è opportuno ridimensionare l’accaduto, ma ci sembra importante non derubricarlo a banale goliardia.

A Genovese si unisce Nicola Ombronelli, segretario del circolo Pace. "Denuncio questo atto, che non è assolutamente una goliardata ma un comportamento intimidatorio da parte di giovani che incautamente non conoscono le conseguenze penali a cui andranno incontro – dice Ombronelli –: mi riservo dal dare la colpa alla cultura politica che in questo momento crede di amministrare con presunta lungimiranza il nostro Paese o ai modelli diffusi nella società di cui sono vittime inconsapevoli vecchie e nuove generazioni, perché il grave episodio accaduto davanti al circolo di via Emilia rappresenta solo una delle tante bravate che soprattutto questa classe politica al governo tende a ignorare".