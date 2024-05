Opportunità di occupazione nei campeggi della Maremma. Campeggio di Capalbio ricerca un addetto ai parcheggi per l’area spiaggia e un bagnino, per la seconda occupazione da valutare la possibilità di fornire un alloggio.

Un campeggio a Punta Ala ricerca urgentemente un accompagnatore alle piazzole con prima accoglienza, con conoscenza, anche solo scolastica, della lingua inglese, automunito e anche alla prima esperienza lavorativa. Campeggio alle Rocchette (nel comune di Castiglione della Pescaia) è alla ricerca una banconiera market, che sappia usare sia l’affettatrice che la bilancia. E’ previsto un orario lavorativo pomeridiano massimo fino alle 20. Inoltre si ricerc a anche un pizzaiolo con esperienza nel settore, si fornisce sia vitto che alloggio.

Stabilimento balneare a Punta Ala ricerca da maggio a settembre una barista/banconiera. L’orario di lavoro è soltanto o di giorno non serale ed è fornito sia il vitto che l’alloggio però è richiesto di essere automuniti in quanto l’alloggio messo a disposizione si trova a Castiglione della Pescaia e non a Punta Ala. La risorsa può essere anche alla sua prima esperienza lavorativa.

Per candidarsi a queste offerte di lavoro inviare il proprio curriculum all’indirizzo email [email protected] (indicando l’offerta per la quale ci si candida) o telefonare allo 0564416375