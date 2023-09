Nuovo sviluppo delle aree rurali a Grosseto: Al via gli incontri per la strategia

Prosegue la fase di ascolto territoriale avviata dal Far Maremma in vista della definizione della prossima strategia di sviluppo locale sul programma "Leader 2023 -2027"che interessa le aree rurali. Dopo gli incontri di animazione avvenuti nei mesi scorsi, prendono il via i laboratori tematici per approfondire alcuni dei potenziali ambiti di intervento della strategia futura. Il primo appuntamento è in programma domani, alle 16.30, a Grosseto, nella Sala Conferenze di Grosseto Sviluppo, in via Giordania 227, e sarà dedicato al sostegno delle imprese del commercio, servizi, artigianato e turismo e delle startup non agricole in aree rurali. Oltre alle istituzioni locali, all’incontro sono invitate a partecipare tutte le associazioni di categoria agricole, del commercio e dell’industria, artigianato e turismo, ma anche le imprese e i cittadini. Il secondo incontro tematico si terrà venerdì 15, alle 16.30, a Gavorrano, nei locali del Geomet Parco Minerario, in località Bagnetti, e sarà dedicato alle infrastrutture culturali, ricreative, sociali, turistiche e digitali, a servizio delle popolazioni delle aree rurali, un argomento particolarmente interessante per i soggetti pubblici e per tutte le realtà del terzo settore. Infine, il terzo incontro tematico, in programma mercoledì 20 alle 16.30, a Montiano nei locali della Casa della Cultura, sarà dedicato alla cooperazione per lo sviluppo locale e ai progetti di comunità.

"Auspichiamo la massima partecipazione – afferma Fabrizio Pasquini, presidente del Far Maremma – questi incontri sono fondamentali per consentire agli attori locali e a tutti i soggetti portatori di interesse di intervenire e contribuire attivamente all’emersione dei bisogni e delle potenzialità del territorio e al tempo stesso condividere proposte progettuali, in modo da arrivare alla definizione di una strategia di sviluppo locale".