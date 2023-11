Nuovo sito del Comune. Informazioni "più chiare"

E’ on line il nuovo sito web istituzionale del Comune di Follonica, www.comune.follonica.it, realizzato secondo le più recenti linee guida per i siti internet ed i servizi digitali della Pubblica Amministrazione e finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation Eu. Il sito web adotta il "modello Comuni" nazionale, il cui scopo è fornire alle cittadine e ai cittadini un chiaro punto di riferimento per trovare con facilità le informazioni di cui hanno bisogno. Sul nuovo sito le cittadine e i cittadini possono trovare facilmente le informazioni di cui hanno bisogno e presentare richieste o completare adempimenti verso l’amministrazione comunale direttamente online. L’uso del modello permette di fornire ai cittadini un’esperienza coerente tra le varie amministrazioni, aderendo alle linee guida nazionali e alle migliori pratiche di progettazione digitale e anticipando, inoltre, l’adozione delle indicazioni europee basate su eGovernment benchmark.