Nuovo singolo Pandem, scontro fra generazioni

Una ventata di rock, con un riff iniziale che prende subito e un ritmo sostenuto e quasi funkeggiante. Arriva online il nuovo video di Pandem, il cantautore grossetano, che si intitola ‘Ora Chi Pagherà’. Registrato allo studio Plastic Sun di Firenze e distribuito dalla Red Cat Music, in seguito al premio ricevuto dal concorso nazionale Firenze Suona Contest 2022, il brano è un dialogo tra generazioni diverse che devono parlarsi per affrontare insieme i cambiamenti sociali che ci riguardano tutti. Un lavoro realizzato con il patrocinio dalla Regione nell’ambito progetto ‘Fuori dal Comune’, creato e realizzato dalle associazioni Arezzo Che Spacca e Farrago, nei comuni di Siena, Grosseto e Arezzo. Se da una parte il brano mostra una certa maturità artistica e una direzione ben precisa, dall’altra mantiene ferma la provenienza grossetana, che si respira per tutto il video girato tra le Mura Medicee e i locali del Cassero, con il regista di Farrago Luca Bizzarri, il direttore della fotografia Thomas Bartolini e il produttore esecutivo Luca Giustini. "In un giorno – racconta Pandem – abbiamo steso sceneggiatura, shooting plan e tabella di marcia, per poi girare tutto il giorno dopo in una full immersion molto stimolante. La post produzione è stata curata da Farrago con cui ho potuto interagire durante il montaggio per dare dei feedback".

"Nel contesto di un dialogo intergenerazionale metaforico – spiega il cantautore – un anziano e un giovane interagiscono in una relazione a tratti conflittuale. E’ stato divertente farmi truccare da anziano e avere per la prima volta una vera squadra a disposizione durante le riprese. Il video è stato girato l’11 dicembre e nonostante il freddo, di sera abbiamo girato la scena nel fango in cui mi tiravano secchi d’acqua gelida addosso, mentre ero sdraiato nella melma".

Due anni dopo il successo del suo primo video ‘Panda no bamba’, il musicista Andrea Turchi, tornato a Grosseto nel 2020 dopo cinque anni vissuti in Francia, riparte alla conquista delle sulle piattaforme di musica in streaming con il nuovo singolo.

Riccardo Bruni