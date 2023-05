Nuovo parco giochi inclusivo L’assessore Rachele Nanni: "Uno spazio per tutti i ragazzi"

Sull’Amiata è stato allestito un parco giochi inclusivo, in grado cioè di essere vissuto da giovani con disabilità. Il Comune di Arcidosso si era aggiudicato lo scorso anno un bando del Consiglio Regionale della Toscana in attuazione della Legge regionale 31 gennaio 2022 numero 3 "Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni". Il finanziamento concesso, di circa 15 mila euro, è stato investito nella riqualificazione dell’area pedonale di via Tibet, già attrezzata e frequentata per il gioco e la socializzazione dei più piccoli e parzialmente usufruibile ai portatori di handicap. Grazie all’acquisto di tre nuove e specifiche installazioni, sia di tipo inclusivo che dedicato, i bambini e le bambine con disabilità motorie eo sensoriali potranno godere appieno del parco in quanto più un terzo dei giochi adesso a disposizione (6 su un totale di 18) è diventato per loro accessibile e quindi stimolerà ulteriormente la loro voglia di condivisione e socializzazione, poiché le installazioni consentano di giocare assieme, normodotati e disabili, e nessuno si sentirà escluso o peggio ancora "emarginato".

Per l’assessore all’Urbanistica, Rachele Nanni: "Questo intervento si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione dell’area pedonale di via Tibet, infatti si proseguirà a breve con il collaudo della struttura polivalente e con il progetto di sistemazione dell’area mercatale, in attesa di finanziamento regionale. Inoltre – precisa Nanni – questa iniziativa prosegue le opere rivolte alle socializzazione delle nuove generazioni avviate recentemente dall’Amministrazione, a partire dal basket al parco di piazza Donatori del Sangue e agli interventi in corso al campo sportivo". Il parco giochi si trova alle porte della cittadina amiatina è gratuito, sempre aperto e dotato di tutte le infrastrutture necessarie come ad esempio fontanella dell’acqua, cestini per la raccolta differenziata, impianto di illuminazione e di videosorveglianza, panchine, tavoli da picnic ed è accessibile da ampio parcheggio. A breve saranno disponibili i servizi igienici, agibili anche per i portatori di handicap, dell’adiacente struttura "Nido di fate".