Nuovo negozio a Grosseto, sbarca "La Chiccaia@Aroma Cafè": Confcommercio elogia

Dal quartiere Barbanella al centro storico: come molti cittadini avranno notato, il negozio "@roma cafè" non solo si è trasferito nel cuore della città in via Garibaldi 38, ma ha anche cambiato insegna, diventando "La chiccaia di @aroma cafè". "Abbiamo chiuso in Barbanella è vero, ma senza penalizzare i nostri clienti e gli abitanti del quartiere – spiega Giandomenico Torella, socio del negozio insieme alla compagna Rossella Aiello - ai quali abbiamo deciso di offrire un servizio a domicilio, utilissimo soprattutto ai più anziani. Il centro storico ci è sempre interessato molto. Cercavamo qualcosa che fosse bello fuori per poterci mettere il bello dentro, e abbiamo così trovato questo fondo in via Garibaldi. Qui riusciamo a proporre ai nostri clienti delle cose particolarmente uniche che altri non hanno, oppure delle cose particolarmente belle che si adattano a qualunque tipo di evento". Giandomenico definisce la sua "Chiccaia" un "contenitore".

"Abbiamo portato qui le nostre origini, nasciamo come torrefazione – continua Torella – abbiamo del caffè in grani che maciniamo. Ogni caffè ha le sue caratteristiche. Abbiamo un caffè che va bene per le macchine automatiche moderne, quelle che dal chicco fanno il caffè, ed anche le qualità più morbide, l’arabica, il decaffeinato in grani, macinato al momento per i clienti". "Un plauso a questi imprenditori – dicono da Confcommercio Grosseto il presidente dell’associazione Giulio Gennari e il direttore Gabriella Orlando – che hanno deciso di investire nel centro storico di Grosseto, dove sono ancora troppe le saracinesche abbassate. La loro attività è una luce accesa in più nel cuore della città, ed è anche una bottega bella dove si possono acquistare articoli e oggetti di qualità, nonché una selezione di produzioni enogastronomiche".