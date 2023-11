Nuovo direttore del museo. Come partecipare al bando

Concorso per direttore del Museo. E’ stata pubblicata online sul sito del Comune di Rosignano Marittimo, nella sezione ’Bandi di Concorso’ una procedura di concorso pubblico, per titoli e per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di un direttore del Museo Civico Archeologico. Per accedere al posto messo a concorso è necessario che i candidati, oltre ai requisiti di carattere generale, siano in possesso di una Laurea Magistrale (LM2) o Specialistica (2S) in Archeologia o in Conservazione dei beni culturali con indirizzo archeologico o un Diploma di laurea in Lettere con indirizzo archeologico. Domanda entro e non oltre le ore 13 del 30 novembre. Il concorso prevede una prova scritta teorico-pratica (30 punti), una prova orale (30 punti) e una valutazione dei titoli di servizio e culturali (10 punti). Le prove si svolgeranno nel mese di dicembre. Per info: 0586-724111 o sul sito del Comune.