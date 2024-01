Nuovi libri in biblioteca grazie al Ministero

Grazie al contributo del ministero della Cultura riconosciuto ed erogato a settembre 2023, la biblioteca comunale Carlo Mariotti, ha acquistato oltre 260 nuovi volumi, che andranno a ampliare e diversificare il patrimonio librario a disposizione dei cittadini. "Siamo molto soddisfatti di questo risultato – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Michele Bianchi –. L’acquisto di nuovi libri è un investimento importante per la nostra biblioteca: la rende ancora più accessibile e fruibile a tutti e, ricordo, rappresenta un punto di riferimento culturale per la comunità di Scarlino e per l’intera Maremma". Per l’anno 2023 il contributo ricevuto dalla direzione generale biblioteche e diritto d’autore del ministero della Cultura finalizzato al rinnovo del patrimonio librario delle biblioteche italiane ammontava a 4.232,08 euro, cifra massima erogabile ad un Comune con un patrimonio librario di oltre 5mila volumi e fino a 20mila volumi.