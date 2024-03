Nuova vita per il Chiasso delle Monache. La Mediateca ha trovato la sua sede

Pellicole, volumi, sceneggiature di film mai realizzati, vecchie bobine e monitor di alta risoluzione in centotrentotto metri quadrati. Una sede che si affaccia su piazza San Francesco, in via Chiasso delle Monache, l’immobile della Provincia che diventa la sede della Mediateca digitale della Maremma. Provincia che ha affidato la gestione all’associazione "Kansassiti" tramite un bando pubblico, con una concessione triennale in comodato d’uso gratuito. Al centro della città per le nuove generazioni, per incontri, seminari. Hanno presentato la sede il presidente della Provincia Francesco Limatola, Francesco Ciarapica presidente di Kansassiti, Alice Coiro per Mediateca, Pietro Ceciarini per via dell’Orto e Lorenzo Rossi operatore di Arci, di Khorakhanè ed Emporio Solidale, la giornalista Francesca Ciardiello, componente del consiglio che ha decretato il vincitore del bando. "Ridaremo – afferma soddisfatto Limatola – vita e forma all’immobile in pieno centro storico. È il contributo che vogliamo dare alla rivalorizzazione del centro: se ne parla tanto e noi faremo qualcosa di concreto". "Il locale – dice Ciarapica – è in una posizione strategica. Faremo incontri, seminari, anche cineforum".

"È interessante – afferma Ceciarini – la rigenerazione urbana di un locale che può avere delle potenzialità". "C’è bisogno – dice Rossi – di riattivarsi nel mondo della creatività". "Il progetto scelto – dice Ciardiello – è stato il più completo". Le associazioni coinvolte sono Kansassiti,Clan,via dell’Orto, Storie di Cinema, Clorofilla Circolo Festambiente, Archivio Foto Gori, Circolo Arci Khorakhanè, Arci in collaborazione con Simurg Ricerche.

Maria Vittoria Gaviano