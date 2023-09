Nuova mappatura di strade e percorsi ciclabili a Scarlino: Map360 arriva con Google Street View

Il Comune di Scarlino ha stretto un accordo con Map360 - agenzia certificata e partner di Google Maps per mappare in Google Street View le strade e alcuni percorsi dedicati alle biciclette ancora non presenti sullo strumento di navigazione stradale sviluppato dall’azienda. I tecnici saranno presenti sul territorio comunale per fotografare (Google Street View) le strade e i percorsi indicati dall’Amministrazione comunale, e non solo. Al progetto hanno aderito anche alcune strutture ricettive del Comune di Scarlino. "Abbiamo aderito al progetto che ci ha proposto l’azienda – spiega l’assessore al Turismo, Silvia Travison – Pochi mesi fa ci siamo trovati a dover chiedere assistenza all’azienda perché, per errore, la mappa stradale per Cala Violina, per chi arrivava da Castiglione della Pescaia, riportava come parcheggio non quello di Val Martina ma quello di Cala Civette, creando disagi agli utenti. Il Comune penserà a tracciare alcuni sentieri ancora non presenti".