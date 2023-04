Nuova isola ecologica Servizio con i fondi Pnrr

Il Comune di Orbetello realizzerà il centro di raccolta differenziata e rifiuti ingombranti con Isola Ecologica in località Topaie, zona artigianale fra Albinia e Patanella. L’ntervento è reso possibile grazie all’accesso ai fondi Pnrr destinati proprio a questo settore.

In una nota congiunta, gli assessori Luca Minucci all’Ambiente e Maddalena Ottali ai fondi Pnrr ed il consigliere delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi "informano la cittadinanza che il progetto di realizzazione del nuovo centro di raccolta rientra tra i 30 progetti presentati da Ato Toscana Sud e Sei Toscana e che sono stati ammessi e finanziati, un lavoro di squadra che porta un importante beneficio ai cittadini, dotandoli di una struttura importante per la raccolta dei rifiuti senza gravare direttamente sulle tariffe".

Nella zona artigianale delle Topaie ci sono molti capannoni liberi e spazi non edificati ed una comoda viabilità con la vicina Statale Aurelia.

In Comune si pensa anche ad un collegamento diretto con Albinia, un progetto storico già ipotizzato con la chiusura del deposito della Aereonautica Militare Italiana.

"Siamo molto soddisfatti perché attraverso la realizzazione del centro di raccolta si completa la riorganizzazione totale della gestione dei rifiuti nel nostro comune, percorso che ci stà portando da pecora nera a comune virtuoso, con un aumento della raccolta differenziata".

Il Comune di Orbetello informa inoltre che è "risultato assegnatario anche di un secondo finanziamento riguardante la fornitura e collocazione dei contenitori ad accesso controllato per la raccolta differenziata dei rifiuti, anche questa risulta essere un’ottima notizia in quanto anche questi strumenti risulteranno finanziati e non a carico dei cittadini".

"Questo dimostra come la nostra amministrazione sia attenta, operativa e virtuosa essendo in prima linea nell’aggiudicarsi le possibilità intercettabili tramite bandi e finanziamenti", così concludono Luca Minucci assessore ad Ambiente e rifiuti, Maddalena Ottali assessore per i fondi del Pnrr, Roberto Berardi Consigliere con delega ai Lavori Pubblici.

Michele Casalini