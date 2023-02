Numerosi gli aiuti per chi ha bisogno Bambini, stranieri e anche i senzatetto

Molti gli sportelli a Grosseto di Coeso a servizio dei cittadini. A partire dal Pas, il punto di accesso al sociale di via Verdi 5 a Grosseto, la prima porta di accesso al sistema per le persone che presentano un bisogno di natura sociale. Per le persone non autosufficienti e i loro familiari, sempre a Grosseto, è presente lo sportello "Punto Insieme", in via Don Minzoni 9 (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, tel. 0564 483730). Qui, è possibile segnalare una situazione di non autosufficienza. Per i minori e le famiglie che hanno bisogno di supporto nella genitorialità esiste poi il "Punto famiglia" (0564 418076 di via Chiesa 7a, mentre l’équipe del "Centro affidi", presente nella stessa sede, si occupa dell’assistenza e della presa in carico di bambini e ragazzi che, per motivi vari, hanno bisogno di un affidamento familiare. Le persone senza dimora o che vivono in condizioni di povertà estrema possono rivolgersi al nuovo "Help Center" alla stazione di Grosseto aperto ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì dalle 15 alle 18 (tel. 331 6136397). Orientare le persone straniere nel sistema dei servizi e sostenerle nelle pratiche burocratiche è il compito dello sportello "Info immigrati" di via Arno 1e che riceve su appuntamento 0564 28246.