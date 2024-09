Nubifragio all’Argentario. Colpito anche Orbetello

E’ stata, quella tra domenica e ieri, una notta "difficile". Perché la temuta ondata di maltempo, nonostante qualche ora di ritardo dovuta ad un cambio repentino dei venti, ha colpito anche la Maremma. Da nord a sud, non tralasciando la piana del Grossetano. Ma i danni maggiori sono stati nella zona tra Orbetello e Monte Argentario. Numerosi i problemi alla viabilità tra Orbetello, Albinia, Giannella e sulla strada Panoramica di Porto Santo Stefano. La strada della Giannella è rimasta bloccata in vari tratti a causa della caduta di diversi alberi che hanno invaso la carreggiata. Alberi caduti anche a Orbetello: paura nella zona di un supermercato dove una grossa pianta si è abbattuta sulla strada colpendo anche un’auto parcheggiata. "Come Comune – dice una nota dell’Amministrazione di Orbetello – abbiamo attivato la rimozione di alberi caduti, di messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle aree di competenza dell’ente. Per tutta la notte scorsa, inoltre, sono stati effettuati pattugliamenti per verificare le situazioni di criticità". L’ondata di maltempo ha colpito anche Porto Santo Stefano dove ci sono stati distacchi di energia elettrica e caduta di alberi creando ostacoli alla circolazione. Per qualche ora è rimasta interrotta anche la Panoramica nella zona dei Fondoni. Fermi anche i collegamenti dei traghetti da e per le isole a causa del mare ingrossato per il forte vento di scirocco che ha "soffiato" per tutta la domenica. Anche sull’Aurelia, all’altezza di Fonteblanda, un grosso albero ha invaso la carreggiata. Problemi anche sulla strada di Ansedonia. Gli interventi si sono protratti per tutta la giornata di ieri anche grazie al costante lavoro dei Vigili del fuoco che hanno avuto anche un grande supporto dei colleghi che sono arrivati da Siena.