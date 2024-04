Notte dei Pirati. Questa sera la rievocazione

Il comitato "La Notte dei pirati" con il supporto dell’amministrazione e la collaborazione di numerose associazioni del territorio per l’edizione 2024 ha creato un programma ricco di eventi che arricchiscono e valorizzano la tradizionale Notte dei Pirati che per questo anno si terrà il prossimo 4 maggio. La kermesse è partita ieri, con la collaborazione con il Comitato genitori dell’istituto comprensivo Monte Argentario. Si è tenuta infatti la decima edizione della Caccia al tesoro dei giovani pirati, mentre oggi ci sarà la rievocazione storica "Il Ballo, l’Attacco, lo Scontro e il Rapimento delle donne", in collaborazione con la compagnia teatrale Le Grotte e le associazioni storico-culturali Argentario Vivo e Duca d’Arcos. Ma non solo, perché domani si terrà anche la regata velica dei Giovani Corsari in collaborazione con il Cnva Porto Ercole. Questa sera alle 19,30 è quindi prevista la rievocazione, con un corteo storico che da piazza Roma giungerà a spiaggia Strozzi, dove i figuranti saranno accolti in un’ambientazione a tema, dove sarà rievocato lo storico assalto e incendio del borgo antico di Porto Ercole da parte del famigerato Corsaro Barbarossa. Domani poi la regata velica dei Giovani Corsari, che alle 15 dalla spiaggia del porto salperanno dopo il colpo di cannone verso la conquista della bandiera. Il ricco weekend piratesco, è solo l’assaggio di quello che accadrà il 4 maggio nella Notte dei Pirati, dove tutta Porto Ercole sarà investita dalla magia dei bucanieri, che da anni rallegra e anima il borgo. Anche per quest’anno è previsto un ricco programma che conferma la Notte dei Pirati come uno degli appuntamenti più importanti del panorama argentarino.