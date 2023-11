Norma Parenti, storia di un’anima libera

Oggi alle 17, nella sala Friuli della chiesa San Francesco, a Grosseto, si terrà lo spettacolo "Norma, storia lirica di un’anima libera", dedicato agli ultimi mesi di vita della partigiana Norma Parenti, medaglia d’oro al valore militare. Una produzione di AnimaScenica Teatro, drammaturgia e regia a cura di Irene Paoletti. Ingresso libero.

L’evento apre la settimana della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne e rientra nel progetto "Tana libero tutte, arte e cultura per liberarci dagli stereotipi di genere", promosso dalla Rete provinciale a contrasto della violenza di genere e finanziato dal Tavolo Antiviolenza della provincia di Grosseto. Oltre all’appuntamento pomeridiano aperto a tutti i cittadini, sono state organizzate tre repliche al mattino alle quali parteciperanno oltre 300 studenti tra Liceo Rosmini, Polo Manetti-Porciatti, Ic Grosseto 3 Ungaretti, Ic secondaria Civitella Paganico, Ic Gr 4 Dante Alighieri.

"Tana libero tutti si colloca in continuità con New Gender Action, – spiega Cecilia Buggiani, consigliera provinciale con delega alle Pari Opportunità –, il progetto della Provincia di Grosseto realizzato lo scorso anno con il contributo della Regione sul Fondo sociale europeo che ha coinvolto oltre 900 studenti in una riflessione sul fenomeno della violenza e degli stereotipi di genere, attraverso il linguaggio del teatro".