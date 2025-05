Scontri dopo il derby Grosseto-Livorno: daspo a 10 tifosi

Grosseto, 1 maggio 2025 - Il questore della provincia di Grosseto ha emesso un provvedimento di divieto di accesso a manifestazioni sportive (daspo) nei confronti di 9 tifosi del Grosseto ed uno del Livorno. Il provvedimento è arrivato dopo le istruttorie curate dal personale della Divisione Anticrimine della Questura sulla base delle attività investigative espletate dalla Digos in occasione dell'incontro di calcio Grosseto-Livorno. Il provvedimento ha origine da quanto avvenuto al termine della partita di calcio che è stata disputato il 26 gennaio 2025 allo stadio 'Carlo Zecchini', derby toscano della serie D. In particolare, dopo la fine del match, i supporter della squadra labronica hanno forzatamente fatto pressioni per uscire, minacciando e aggredendo gli addetti alla sicurezza, presenti sulle uscite del cosiddetto "sigaro". I tifosi invece dovevano attendere nel loro settore l'autorizzazione ad uscire per recarsi ai propri veicoli, per non trovarsi faccia a faccia con l’altra tifoseria. E invece dopo le minacce e le aggressioni hanno aperto i cancelli, e a quel punto si sono recati in massa verso le loro autovetture che erano parcheggiate tra via Caravaggio, via Giovanni Fattori, viale Giotto e nelle strade limitrofe. A questa azione è seguita un'opera di contenimento da parte delle forze dell'ordine, già impegnata a controllare il deflusso della tifoseria grossetana, proprio per evitare contatti e scontri tra le due tifoserie. Contemporaneamente, un gruppo di tifosi grossetani ha invece cercato di aggirare lo sbarramento della Polizia di Stato proprio per andare incontro alla tifoseria ospite, radunandosi in viale Michelangelo. Il dispositivo di ordine pubblico ha impedito però che le due tifoserie venissero a contatto e che si scontrassero. A quel punto però ne è conseguita l'aggressione da parte di un gruppo di tifosi biancorossi, molti dei quali con i volti travisati, nei confronti del personale in servizio. Un’aggressione che ha provocato il grave ferimento di due agenti del reparto mobile di Firenze Il provvedimento adottato dispone il divieto di accedere ad impianti sportivi del territorio nazionale e degli stati membri dell'Unione Europea dove si disputeranno manifestazioni calcistiche, anche amichevoli. Per nove tifosi del Grosseto, la durata del divieto varia da uno a tre anni; mentre, per un tifoso del Livorno il divieto ha la durata di un anno.

