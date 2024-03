Non perdiamoci di vista. Glaucoma, visite gratuite: "E’ una patologia subdola"

Da domenica a sabato 16 torna la "Settimana mondiale del glaucoma" e la Asl mette a disposizione la possibilità di sottoporsi a una visita oculistica gratuita.

Per accedere è necessario prenotare, a partire da oggi, telefonando al numero 0577-767676.

Possono aderire all’iniziativa solo le persone sopra i 40 anni che non sono in terapia e non hanno fatto visite oculistiche negli ultimi due anni.

L’Uici ha organizzato in sinergia con Asl, uno screening gratuito a Magliano venerdì 15 (dalle 11 fino al tardo pomeriggio) all’interno dell’Unità mobile oftalmica. Sarà possibile effettuare la valutazione del tono oculare grazie alla disponibilità dell’oculista Bernardino Tartaglia.

Il glaucoma è chiamato "il ladro silenzioso della vista" perché è asintomatico e non evidenzia disturbi significativi se non quando ormai è troppo tardi. Da qui l’importanza della prevenzione per evitare danni irreparabili. Solo con visite periodiche è possibile scoprire e diagnosticare la malattia prevenendo nell’80% dei casi la cecità da glaucoma.

"Il nostro consiglio è sottoporsi a visita oculistica a 30 anni, poi a 40 anni e, nei soggetti normali, ogni cinque anni fino ai 60, dopodiché saranno pianificati i controlli in base alle caratteristiche del soggetto", spiega Andrea Romani, direttore di Oculistica. L’Oculistica di Grosseto, diretta da Angelo Balestrazzi, dispone di tutte le attrezzature necessarie per diagnosticare il glaucoma.

"La settimana del glaucoma è un importante appuntamento per sensibilizzare la popolazione su questa patologia che interessa un numero elevato di persone – afferma Balestrazzi - Iniziative come questa sono importanti perché permettono di fare informazione e intercettare possibili casi da approfondire".