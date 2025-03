Nomadi digitali. La montagna polo attrattivo

AMIATA

I Comuni di Santa Fiora, Arcidosso e Castel del Piano possono essere luoghi in grado di attrarre i cosiddetti ’nomadi digitali’ per questo ieri hanno ricevuto i partner del progetto Edin -European Digital Nomads, una delegazione di 7 persone provenienti da Spagna, Bulgaria, Italia, Irlanda, Norvegia, Finlandia e Lituania, accompagnati dall’assessore regionale all’economia e al Turismo, Leonardo Marras. Il progetto Edin European Digital Nomads, coordinato da Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular (Spagna), ha lo scopo di rafforzare la capacità dei territori di attrarre i cosiddetti "nomadi digitali", un fenomeno dai contorni ancora incerti che identifica più di una possibile figura (lavoratori dipendenti, professionisti, free-lance, artisti, ricercatori ecc.) che hanno come comune denominatore la possibilità di poter svolgere la propria attività in un luogo diverso da quello in cui risiedono e per un tempo variabile, grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali. La visita sull’Amiata nasce con l’obiettivo di far conoscere ai partner del progetto l’esperienza dello Smart Village di Santa Fiora, che è stata la prima tappa della visita della delegazione, per poi proseguire con le cooperative di comunità di Montelaterone (Comune di Arcidosso) e di Montegiovi (Comune di Castel del Piano). "La digitalizzazione del lavoro e il conseguente fenomeno del nomadismo digitale possono rappresentare una grande opportunità per i territori dell’Amiata, - affermano i sindaci di Santa Fiora, Federico Balocchi, Arcidosso Jacopo Marini e Castel del Piano, Cinzia Pieraccini – grazie a specifici fattori di attrazione, come la qualità ambientale e paesaggistica, l’intensità delle relazioni sociali e i costi insediativi contenuti".