"Niente Imu agli utenti del porto. Le società devono rimborsarla"

Gli utenti del Porto di Scarlino hanno ottenuto una vittoria importante nella battaglia legale contro l’addebito dell’Imu, un’imposta che veniva era stata inclusa tra le spese di gestione, nonostante i contratti di godimento pluriennale non prevedessero tale onere.

"Dal 2017 infatti – spiegano i ricorrenti –, la Marina di Scarlino imponeva ai concessionari il pagamento dell’Imu pur non essendone i proprietari".

Dopo anni di proteste e un primo tentativo di risoluzione tramite un lodo arbitrale, gli utenti, rappresentati dalle loro associazioni e patrocinati dagli avvocati Luigi e Niccolò Seghi del Foro di Firenze, hanno dovuto ricorrere al Tribunale di Grosseto per tutelare i propri diritti. E il Tribunale ha accolto le istanze degli utenti, "riconoscendo – dicono ancora i ricorrenti – l’illegittimità dell’addebito e condannando la Marina di Scarlino e Promomar al pagamento delle spese processuali. La decisione libera quindi gli utenti dal pagamento della quota Imu e apre la strada alla possibilità di richiedere il rimborso delle somme versate dal 2017".

Il Comitato Porto Canale esprime "grande soddisfazione per questo risultato e ringrazia i propri avvocati e tutti gli utenti che hanno sostenuto e creduto in questa battaglia nel corso degli anni. Ora auspichiamo che la Marina di Scarlino e Promomar accolgano un dialogo costruttivo, ponendo fine alle divisioni del passato e lavorando insieme per il bene della comunità portuale".