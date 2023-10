"Niente erogazione dei compensi a Grosseto: l'Asl adesso esca allo scoperto"

Ancora polemiche tra i sindacati e l’Asl. "Riguardo alla doverosa corresponsione al personale addetto degli importi relativi alle docenze del corso di laurea in Infermieristica dell’Azienda sanitaria Toscana Sud Est, relativamente agli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021 ci sono delle cose da chiarire". Inizia così Sergio Sacchetti, segretario area sud-est della Funzione pubblica della Uil. "Risulta che la Regione Toscana – afferma Sacchetti – abbia stanziato le risorse economiche per liquidare le docenze infermieristiche degli anni summenzionati. Risulta anche, però, che dette risorse siano ‘ferme’ all’Università degli studi di Siena e che la stessa non abbia ancora trasmesso all’azienda sanitaria Toscana Sud Est gli importi relativi, comportando così un ulteriore ritardo, che caratterizza da anni la corresponsione da parte dell’istituto". Sacchetti chiude: "Chiediamo al direttore generale dell’Azienda sanitaria Toscana Sud Est di intervenire in merito allo sblocco dello stallo, facendo in modo di arrivare finalmente, in tempi brevissimi alla doverosa corresponsione del ‘lavorato’ ai docenti infermieristici. La UilFpl Toscana Sud Est è disposta a farsi parte diligente per il sostegno al direttore generale in questa giusta e necessaria operazione".