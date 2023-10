Nidi gratis, sì la proroga. Domande fino al 27

La Regione Toscana ha riaperto i termini per la presentazione delle domande per accedere al contributo "Nidi Gratis". Il Comune di Follonica aderisce al progetto promosso dalla Regione Toscana per l’anno educativo 20232024, realizzato grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo. Le domande potranno essere presentate fino alle 18 del 27 ottobre, esclusivamente mediante l’accesso all’applicativo regionale. Possono accedere al contributo i nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con Isee fino a 35 mila euro. I genitori si dovranno iscrivere preliminarmente al nido comunale o privato aderente. La domanda dovrà poi essere presentata sull’apposito applicativo regionale dal mese di maggio, con le modalità che saranno specificate nello specifico avviso rivolto alle famiglie. Lo sconto regionale si applica alle famiglie per un massimo di 11 mensilità complessive da settembre 2023 a luglio 2024.