"Nidi Gratis", la proroga. Domande entro ottobre

Il servizio associato di Pubblica Istruzione dell’Unione di Comuni Colline Metallifere informa che la Regione Toscana ha riaperto la possibilità di presentare le domande per la misura "Nidi gratis" indirizzata a coloro che non avevano già presentato istanza entro agosto 2023. La domanda potrà essere presentata, a decorrere dalle 9 del 5 ottobre fino alle 18 del 27, esclusivamente mediante l’accesso all’applicativo regionale appositamente. Il link a tale applicativo regionale sarà reso disponibile sul sito internet della Regione Toscana www.regione.toscana.itnidigratis nella sezione "Guida per le famiglie". Le domande presentate con altre modalità non saranno accolte. I genitoritutori sono tenuti a presentare una domanda di accesso alla Misura Nidi gratis per ciascuna figlioa. Possono presentare domanda anche i genitoritutori di bambini precedentemente collocati in lista di attesa nei servizi comunali in caso di scorrimento della stessa per contestuale rinuncia alla frequenza del servizio.