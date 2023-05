"Nidi Gratis" Il Comune aderisce

Anche il Comune di di Gavorrano ha aderito al progetto Nidi Gratis promosso dalla Regione Toscana per l’anno educativo 20232024. Il progetto Nidi Gratis di Regione Toscana si propone, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, la gratuità dei nidi di infanzia per le famiglie che abbiano un indicatore Isee fino a 35mila euro. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi all’infanzia ad una platea sempre più ampia di famiglie. Per partecipare alla misura nidi gratis occorre aver preventivamente presentato domanda per l’iscrizione ed ottenere un posto nei servizi per la prima infanzia "Il Paese dei Balocchi" di Bagno di Gavorrano. La domanda per l’accesso alla misura regionale nidi gratis non sostituisce infatti la domanda di iscrizione al servizio nido d’infanzia. Le famiglie che avranno ottenuto il posto al nido d’infanzia, a seguito della graduatoria che sarà stilata dal Comune, potranno successivamente inoltrare richiesta sul portale della Regione Toscana, che sarà attivato dal mese di maggio 2023, per accedere al contributo previsto dal bando "Nidi gratis". Possono accedere allo sconto "Nidi Gratis" i nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con Isee fino a 35mila euro. La domanda dovrà essere presentata sull’apposito applicativo regionale dal mese di maggio, con le modalità che saranno specificate nell’avviso regionale rivolto alle famiglie. E’ possibile formulare quesiti in merito alla misura regionale Nidi Gratis mediante l’indirizzo di posta elettronica: [email protected]