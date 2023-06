Niccioleta, prende il via la commemorazione

Deciso il programma completo delle celebrazioni per i 79 anni dalla strage di Niccioleta. Domani la messa di commemorazione con il vescovo Carlo Ciattini, nella chiesa di Santa Barbara. Le celebrazioni proseguono martedì alle 16, con ritrovo al monumento dei Martiri e lettura dei loro nomi. Seguirà l’esecuzione del "Silenzio", poi il corteo si recherà al centro Documentazione e in itinere verranno fatte alcune letture. Alle ore 17 e 30 al Centro documentazione sarà presentato il libro "Vite che furono la tua" a cura di Nadia Pagni; seguirà l’intervento di Gianluca Fulvetti, professore dell’Università di Pisa. Le conclusioni saranno di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Ricordando le vittime dell’eccidio nazifascista alla presenza dei familiari e della cittadinanza". Mercoledì alle 16, da Massa Marittima, piazza XXIV Maggio, partirà un autobus con sosta a Niccioleta per poi proseguire il viaggio verso Castelnuovo Val di Cecina, dove alle 17 e 15 si terrà la commemorazione e il rientro in autobus.