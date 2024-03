New Radio Diapason, nuova stazione sul web a Monte Argentario

È nata una nuova web radio a Monte Argentario. Si tratta di New Radio Diapason, attualmente l’unica radio argentarina, che si impegna nella trasmissione di musica continuativa 24 ore su 24, cercando di inserire più generi musicali possibili all’interno dei propri programmi. E cercando di promuovere i talenti, divulgando informazioni culturali e turistiche del promontorio argentarino e non solo. Presente anche una pagina Facebook, un canale YouTube e un account Telegram, dove si possono trovare tutte le informazioni sugli orari e i programmi radiofonici dell’emittente, che si può ascoltare all’indirizzo https://zeno.fm/radio/new-radio-diapason-argentario-h8ya/. Ideatori del progetto sono Roberta Picchianti e Alessandro Rosi che, dopo solo un mese dall’inizio delle trasmissioni, pensano già a una sede e un piccolo studio di registrazione. "Nasce dalla nostra idea di creare un metodo di divulgazione musicale senza badare alle mode e ai generi – racconta Alessandro Rosi –. Questo per far sentire cose che in genere non si sentono molto e sono più di nicchia, magari anche rock e metal, pensando solo alla bella musica. E divulgare anche gli eventi che accadono all’Argentario e non solo, anche nelle altre realtà. Abbiamo già delle buone collaborazioni che svilupperemo prossimamente. E abbiamo chiesto lo spazio al Comune nell’ex Aeronautica dove fare la sede della radio, una sala prove, una scuola di musica e un piccolo studio di registrazione, come avveniva anni fa con la vecchia associazione Tempo.ra.li, per promuovere i gruppi underground della zona. Tutti i gruppi musicali quindi ci possono contattare, per poter passare le loro canzoni in radio. Abbiamo iniziato con la radio l’11 febbraio, neanche un mese fa, e abbiamo avuto buone visualizzazioni e ascolti anche dall’Inghilterra. Insomma, carne al fuoco ne abbiamo tanta per il prossimo futuro".