Neve Piste da sci praticabili E sabato torna la "notturna"

Torna il sorriso sotto il cielo amiatino grazie alle nevicate di martedì e ieri. Dopo un breve periodo di chiusura, dunque, da oggi si torna a sciare. Finalmente l’ultima perturbazione ha rimesso tutto in linea regalando all’Amiata 10-15 centimetri di nuova neve fresca alle partenze degli impianti (Macinaie – Contessa) e 20-25 centimetri sulle piste. Nei prossimi giorni sono previste anche ulteriori precipitazioni nevose.

La società Isa che gestisce gli impianti di risalita del versante grossetano ha dunque comunicato che oggi e domani riapriranno la sciovia Jolly, la sciovia Asso di Fiori e la Seggiovia Macinaie. Le piste aperte sono Canalgrande, Canalgrande Macinaie, Direttissima e Campo scuola Jolly. Si sta lavorando con mezzi battipista e personale per poter riaprire anche la pista Panoramica durante il prossimo fine settimana, salvo complicazioni meteo. "Ricordiamo – spiegano dalla Isa Impianti – di tenersi comunque aggiornati quotidianamente sulle aperture attraverso il sito www.amiataisa.it . Mentre per acquisire informazione su tutte le aperture del comprensorio amiatino invitiamo a consultare il sito AmiataNeve.it. Suggeriamo di prendere sempre visioni dei due siti perché il clima e le condizioni del manto nevoso possono cambiare repentinamente in pochissime ore".

C’è poi un’altra novità, ovvero che si torna a sciare anche di notte e il prossimo appuntamento è sabato. "Insieme a tutti gli operatori del prato delle Macinaie maestri, noleggi, ristori e altro – spiegano dalla Isa Impianti – promuoviamo la sciata in notturna di sabato. Dalle 18.30 alle 20.30 sarà aperto il circuito delle piste illuminate Jolly e parte finale Direttissima serviti dalle Sciovie Jolly ed Asso di Fiori. Si terranno, inoltre. nel Bar Jolly e Lo Chalet, rispettivamente, Aprés Ski e Vintage Party".

Nicola Ciuffoletti