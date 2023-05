Neonatologia e pediatria, la Fiaip si mobilita

Domani al Cassero Senese il collegio di Grosseto della Fiaip, la Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali, organizza una serata di beneficenza in favore dei reparti di neonatologia e pediatria dell’ospedale Misericordia. Con il ricavato verrà acquistato un monitor per la sala parto e la terapia intensiva neonatale. "Il collegio di Grosseto della Fiaip, che rappresento come presidente – spiega Serena Badiali – ha tra i propri valori fondanti il principio "Insieme nel futuro del nostro territorio". Per questo abbiamo fatto una scelta importante legata alla comunità: da una parte supportare la struttura ospedaliera e dall’altra le famiglie, partendo proprio dai bambini. Puntiamo a una donazione da destinare al reparto di neonatologia e pediatria dell’Ospedale di Grosseto, così da dare un aiuto concreto alla comunità. Perché prendersi cura dei bambini è prendersi cura del futuro". L’appuntamento è per domani alle 18.30 al lounge bar Bastion Contrario, al Cassero Senese di Grosseto: una serata speciale con musica, drink e prelibatezze nella storica cornice delle Mura Medicee, con la partecipazione di due artisti maremmani, l’attore Giacomo Moscato e la cantante Lorenza Baudo, protagonisti della serata. La quota di partecipazione alla serata è di 35 euro a persona e il ricavato sarà devoluto ai reparti di neonatologia e pediatria dell’Ospedale Misericordia di Grosseto per l’acquisto di un monitor polifunzionale da utilizzare nella sala parto e nella terapia intensiva neonatale. E l’intenzione di Fiaip è quella di organizzare ulteriori eventi benefici in futuro. "Accogliamo con entusiasmo l’iniziativa promossa dalla Fiaip di Grosseto – dichiara la dottoressa Susanna Falorni, direttrice dell’Uoc Pediatria e Neonatologia –: con questa donazione acquisteremo un monitor polifunzionale che useremo in sala parto e nella terapia intensiva neonatale per tutte le misurazioni necessarie dei neonati e dei prematuri. A nome di tutto l’ospedale ringrazio Fiaip Grosseto per aver pensato ai nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie".