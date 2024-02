Nel 2024 i primi dati sono incoraggianti

Leggero calo nello scorso anno per quanto riguarda le donazioni, ma a poche settimane dall’inizio del 2024 ci sono già buone speranze. I primi dati di Avis, infatti, evidenziano nel periodo dal primo gennaio al quattordici di febbraio un incremento del 6,1% di donazioni. Viene così, già raggiunto il 12,9 % in base annua. Al momento le carenze riscontrate, per quanto riguarda il sangue intero, è verso i gruppi sanguigni 0 e A. La carta vincente è la mossa strategica per far sì che le donazioni vadano in contro alla richiesta della persona in difficoltà, è la programmazione e l’appropriatezza affinché il sistema trasfusionale funzioni in modo ottimale.