Isola del Giglio, tornano le crociere dopo 12 anni. Ecco l’arrivo della World Navigator

Isola del Giglio (Grosseto), 8 giugno 2023 – Una piccola cerimonia sulla banchina di Giglio Porto ha accolto la prima nave da crociera dopo il naufragio della Concordia. Poi uno scambio di doni a bordo con le autorità e un aperitivo di benvenuto con il comandante Augusto Neto. Si chiama World Navigator della compagnia Mystic Cruises, nuovissima imbarcazione di lusso battente bandiera portoghese con 98 passeggeri a bordo e 118 membri di equipaggio. Lunga 126 metri per quasi 10mila tonnellate di stazza, è rimasta in rada fuori il porto, non molto lontano dal punto in cui si incagliò la grande Costa Concordia il 13 gennaio 2012, sconvolgendo un’isola intera non solo quella drammatica notte.

Per molti cittadini e per le autorità è stata un’emozione e un “tuffo al cuore” vedere i primi passeggeri scendere a bordo delle lance dalla nave e mettere piede sull’isola, in una maniera però profondamente diversa. Non bagnati e spaventati dopo il naufragio di 11 anni e mezzo fa, ma felici e curiosi di visitare le bellezze del territorio del Giglio. Alcuni hanno visitato il castello e fatto degustazioni, altri sono rimasti al porto ad acquistare souvenir. Poi, dopo essere arrivata questa mattina alle 8 e mezzo circa da Livorno, la nave è partita alla volta di Porto Ercole intorno a mezzogiorno, per poi proseguire la sua crociera. A mezzanotte ripartirà per Civitavecchia per toccare successivamente le altre tappe nel Mediterraneo.

Si tratta del primo dei tre scali previsti al Giglio per la stagione 2023: ad agosto, il 4 e il 18, sarà il turno di Le Bouganville, altra nave di lusso con poco più di un centinaio di passeggeri. Il tutto grazie all’autorizzazione della Guarda Costiera arrivata nei giorni scorsi per questo tipo di imbarcazioni, che erano interdette dallo specchio acqueo nei dintorni dell’isola dopo i tragici fatti della Concordia.

Presenti alla "maiden call” di questa mattina il direttore di PortArgentario Fabrizio Palombo, il sindaco del Giglio Sergio Ortelli con l’assessore al turismo Walter Rossi e il presidente della Proloco Alessandro Centurioni, oltre all’assessore a sanità, sociale e pubblica istruzione del Comune di Monte Argentario Paola Pucino. "Vogliamo esorcizzare quella tragica pagina dell’isola ricominciando da capo – ha sottolineato il sindaco isolano – Lo facciamo con una serie di visite delle navi da crociera che metteranno in luce le nostre peculiarità. Per noi questa è l’isola più bella del mondo e siamo stati riconosciuti come tale dalle Nazioni Unite. Tutto il turismo è importante e quello crocieristico è un segmento di mercato che non avevamo, da oggi lo coltiviamo anche per il prossimo futuro. C’è sempre molta tristezza quando si pensa alla vicenda della Concordia, ma vogliamo guardare avanti”.