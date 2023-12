Natale di sconti incrociati. A Grosseto l’idea di Conad e "Ccn"

Grosseto, 4 dicembre 2023 – Torna anche quest’anno durante tutto il periodo dello shopping natalizio l’iniziativa "Grosseto al centro naturale del nostro cuore". Si tratta di un accordo tra Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto, e il Centro Commerciale Naturale "Centro Storico Grosseto". Fino al 17 gennaio, tutti i possessori di Carta Insieme Conad, facendo la spesa in uno dei supermercati Conad di Grosseto e Pet Store Conad, otterranno una cartolina che darà diritto ad uno sconto esclusivo nei negozi del centro storico aderenti all’iniziativa, da spendere entro il 31 gennaio 2024.

Al tempo stesso, sempre fino al 17 gennaio 2024, per ogni acquisto effettuato nei negozi del centro storico aderenti all’iniziativa, i possessori di Carta Insieme Conad otterranno uno sconto di 5 euro da utilizzare entro il 31 gennaio 2024 in tutti i punti vendita Conad della città e al Pet Store Conad, su una spesa minima, pari a 20 euro, in prodotti a marchio Conad confezionati; Sapori&Dintorni Conad, Sapori&Idee Conad, Conad Verso Natura, Conad Piacersi, Alimentum Conad, Conad Essentiae, Conad Baby, Conad Petfriends, Parafarmacia Conad. Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto commenta così l’iniziativa. "L’accordo nasce dall’idea che sia importante collaborare affinché la città cresca in equilibrio, dalle periferie al centro, come luogo speciale di incontro della comunità".

Conad, quest’anno, farà un’ulteriore donazione di 100 stelle di Natale per abbellire i negozi del Ccn aderenti all’iniziativa. Soddisfatta della nuova collaborazione tra Ccn e supermercati Conad di Grosseto, Agata Rienzo, presidente del Ccn Centro Storico Grosseto: "È la dimostrazione – dice – che fare squadra è possibile anche tra due realtà apparentemente diverse. Sin dall’insediamento del nuovo Ccn l’obiettivo è sempre stato quello di creare alleanze per il nostro bellissimo centro storico".

"La contesa fra grande distribuzione e piccolo commercio – commenta Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti – può trovare delle vie di fuga, addirittura di collaborazione proficua, in cui entrambe le realtà stimolano la frequentazione reciproca, soprattutto a beneficio del negozio di vicinato". "Tutte le iniziative che contribuiscono a stimolare la frequentazione del centro storico sono importanti, anzi necessarie" dice Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio.