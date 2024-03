Naspini presenta il suo "Errore 404"

Sarà presentato oggi, in collaborazione con la libreria Mondadori del centro storico, il suo nuovo libro di Sacha Naspini "Errore 404" (Edizioni E/O). L’evento è in programma per questo pomeriggio alle 17:30 al Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio 27 a Grosseto.

La lettura sarà accompagnata musicalmente da Alessio Marchiani. Sasha Naspini è autore di numerosi racconti e romanzi, tra i quali ricordiamo L’ingrato (2006), I sassi (2007), Cento per cento (2009), Il gran diavolo (2014) e tanti altri. Errore 404 racconta le peripezie di Andrea Arcadi, fondatore della rivista Voyeur Italia, che viene improvvisamente arrestato con l’accusa di aggressione ai danni di un’ex compagna di scuola con cui non aveva contatti da trent’anni. Una girandola di vite create, rovesciate, interrotte, si procede in un viaggio favoloso, pieno di colpi di scena, scoperte, amori, avventure. L’ingresso è libero ed è consigliata la prenotazione telefonando allo 056422329 o scrivendo un messaggio WhatsApp al 3923438682 o scrivendo a [email protected].