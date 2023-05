Nasi rossi in scena con "Alì, una storia d’amore e immondizia"

Il progetto dell’associazione Melquiades, si avvia verso la sua conclusione con i suoi ultimi appuntamenti: il prossimo sarà anche un’ottima occasione per godersi i deliziosi scorci che offre l’antico borgo medioevale di Montelaterone: domenica alle 16.30 in Piazza d’Armi, andrà in scena "Ali, una storia d’amore...e immondizia", nel cui volo clownesco Mimì prende la mano degli spettatori per andare dove i sogni sono più forti della realtà; una scena di cartone e rifiuti nella quale giocare con gli spettatori per scambiarsi briciole di umanità.