Nasconde la ’coca’ dentro gli slip. Arrestato 23enne

GROSSETO

Ha cercato di allontanarsi quando si è accorto che gli agenti della polizia municipale gli stavano per chiedere i documenti. Ma non ce l’ha fatta . Il 23enne di origini tunisine, ha spiegato agli agenti di aver lasciato i documenti a casa della donna che lo ospita. E di non aver problemi a farseli mandare. Ma dalla perquisizione, nascoste in una taschina creata negli slip, sono spuntate nove sferule di cocaina per un peso di 5,13 grammi lordi. Droga pronta per essere venduta. Arrestato, il ragazzo è stato portato nel carcere di via Saffi. Gli agenti del nos hanno quindi deciso di perquisire anche la casa della donna. Qui hanno trovato e sequestrato 60 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish, cocaina ed eroina e quattro bilancini di precisione. Difeso dall’avvocata Pollini, il gip Giuseppe Coniglio ha riqualificato il reato nell’ipotesi più lieve di spaccio. Il giudice gli ha applicato il divieto di dimora nel territorio comunale.