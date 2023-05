Nasce ’Amiata Bike’ Verso lo sviluppo del turismo sostenibile di tutto il territorio

Sull’Amiata è stato compiuto un altro passo verso l’unione dei due versanti della montagna, questa volta nel segno dello sport, del benessere e del turismo. Come da master plan del progetto "Percorso permanente Amiata Bike" è stata costituita l’associazione "AmiataBike -Associazione Sportiva Dilettantistica". La nascita di AB-ASD (acronimo dell’associazione) rappresenta una delle fasi più importanti ed attese dell’intero progetto intrapreso diverso tempo fa, nonché uno dei tre "pilastri" alla base dell’iniziativa. L’obiettivo dell’associazione è quello di riunire tutti gli appassionati della bicicletta e tutti coloro che vogliono partecipare alla valorizzazione del territorio amiatino, intorno ai propri scopi sociali, tra i quali l’organizzazione di almeno un evento a cadenza annuale, in grado di valorizzare l’offerta turistica di Ambito attraendo i sempre più numerosi appassionati di questo meraviglioso sport. L’Associazione neo costituita ha un Consiglio Direttivo transitorio composto da 11 membri provenienti da tutti i Comuni dell’Amiata e 3 comuni della Val d’Orcia. Il secondo pilastro su cui si poggia l’associazione è il progetto di "percorso permanente", già disegnato e presentato in una recente iniziativa a tutti i sindaci dei Comuni coinvolti, che provvederanno a breve ad identificarlo da specifica segnaletica stradale. Il percorso unisce tutti i Comuni del comprensorio con uno sviluppo "ad anello". Si snoda su circa 170 chilometri su asfalto e 80 chilometri su strade bianche ed ha il proprio "cuore" in Vetta Amiata, raggiungibile dalle 6 famose "salite". Sul percorso, i ciclisti troveranno appositi "Bike Point" riconoscibili e dedicati a servizi di primo livello, promossi e curati da ciascun Comune del territorio sulla base di un layout condiviso che ne permetterà l’identificazione. Altro pilastro che regge il progetto è lo scopo di costituire una rete di attività economiche del comprensorio con l’obiettivo di promuovere tutti gli operatori interessati agli scopi dell’associazione. Il progetto, coordinato in questa fase di avviamento da Franco Rossi, presidente di Eroica Italia ssd.