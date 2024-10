"Nannoni", dalla parte degli animali

Ha riscosso un grande successo l’evento "Alla scoperta dei pipistrelli" ospitato nella Distilleria Nannoni", in località Aratrice. Un pubblico composto da appassionati di natura, famiglie e curiosi, tutti uniti dalla volontà di approfondire la conoscenza di questi affascinanti mammiferi e il loro ruolo vitale nell’ecosistema. L’associazione Bat World Italy e Clarissa Giacolini, veterinaria e presidente provinciale dell’Ordine dei Veterinari, hanno messo in campo un impegno notevole per sensibilizzare la comunità sulla necessità di proteggere i pipistrelli, spesso fraintesi e temuti. Nel pomeriggio che la distilleria ha dedicato loro, attraverso attività educative e coinvolgenti, hanno informato i partecipanti sull’importanza di questi animali. Le immagini e i video mostrati hanno catturato l’attenzione dei partecipanti e la presenza di esemplari in sala ha reso il tema accessibile e affascinante per tutte le età.

Priscilla Occhipinti (nella foto), master distiller della Nannoni, ha ringraziato la dottoressa Giacolini e l’associazione Bat World Italy per l’impegno profuso: "È stato un onore ospitare un evento così importante e coinvolgente, fondamentale per sensibilizzare la comunità riguardo alla necessità di proteggere i pipistrelli. Insieme, possiamo fare la differenza e contribuire alla conservazione di queste straordinarie creature".