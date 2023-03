Nannicini si rinnova C’è anche l’area vip

Grande evento a Follonica: qualche giorno fa è stato infatti inaugurato il nuovo salone "Marco Nannicini Hairstylist", in pratica l’evoluzione del vecchio negozio "Un Diavolo per capello". Dopo 16 anni dunque, il grande salone ha visto un profondo restyling, curato dalla ditta "Impresa Nerozzi" che ha trasformato tutta l’area rendendola unica. Moltissime le persone che hanno partecipato all’apertura del salone che ospita anche un’area dedicata ai vip. E, a proposito di vip, all’inaugurazione era presente anche Vanessa Incontrada, l’attrice ormai follonichese di adozione, che è andata a salutare tanti amici. "Siamo molto emozionati per l’apertura – ha detto Marco Nannicini – e non vediamo l’ora di accogliervi nei nostri nuovi locali. Abbiamo lavorato per creare un ambiente accogliente e confortevole dove i nostri clienti possano rilassarsi e godersi una esperienza unica. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’inaugurazione e grazie ancora per essere stati con noi".