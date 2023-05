Musicoterapia Melodie e colori al "Quadrivio"

A volte le parole non bastano. Per esprimersi, per comunicare, per trasmettere un senso, sostenere chi ha bisogno. E allora si pensa a qualcosa di più immediato come le immagini, i colori, le forme. E perchè no, ai suoni o meglio alle note musicali. Sì, le note e le emozioni che ne scaturiscono. Questo è il tema dell’incontro - organizzato da Emozion-Arti di Pasqualino Casaburi, e condotto dall’insegnante, specializzata in musicoterapia, Alice Naso – in programma per domani alle 18 alla galleria d’Arte Il Quadrivio di Patrizia Zuccherini con "Cos’è la Musicoterapia". Alice Naso parlerà degli effetti della musica e delle sue potenzialità. Tra queste quella del suo contributo significativo nel processo di guarigione. "Da qualche tempo sentiamo parlare di musicoterapia e non possiamo farlo senza notare una sua più diffusa pratica, grazie ai presupposti medici, storico antropologici delle sue procedure, tali da attribuirle piena autonomia e credibilità nel proprio ambito di applicazione – dice Gerardo Manarolo, psichiatra e psicoterapeuta – Negli ultimi anni l’interesse per l’applicazione di modalità espressive non verbali (la musica, la danza, il colore e il segno) in ambito preventivo, riabilitativo e psicoterapeutico è progressivamente cresciuto. La problematicità della parola (capace di svelare, separare, ma anche di nascondere) e la disillusione nei confronti di una sua supposta onnipotenza (la parola che tutto sa e tutto può) hanno determinato una rinnovata attenzione per ciò che viene prima e dopo di essa (vale a dire per l’indicibilità originaria e per quella costitutiva del simbolo. Alice Naso ha ottenuto la qualificazione di terzo livello nel gennaio del 2018. Ha partecipato a numerosi corsi di specializzazione, tra i quali spicca quello volto all’educazione e al seguimento dei bambini con disabilità down, da realizzare attraverso incontri esperienziali con la musica e la musicalità. Esperienze lavorative e collaborazioni con diverse realtà del territorio cittadino e provinciale come l’associazione Iron Mamme, l’associazione Chicchi d’Arte, di Grosseto, asili nido per l’infanzia, la scuola Crossroads Music Lab Piombino.