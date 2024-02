"Music Project". Successo agli Industri

Buona la prima per il "Grosseto Music Project. Venerdì sera al Teatro degli Industri è andata in scena la prima semifinale live del contest del progetto Grosseto Music Project, organizzato dall’associazione Escargot e sostenuto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto. Il saluto e i complimenti dell’assessore Luca Agresti hanno dato il via alla serata, che ha visto l’esibizione dei Souther Comfort, del Jazz Quartet Milani-Chiavoni-Guastalli-Ferrone e dei Gravity, tre delle dodici band selezionate che si contenderanno l’accesso alla serata finale del contest prevista per il 18 maggio.

In sala pubblico e giuria hanno potuto ascoltare un’ora e mezzo di musica live offerta da giovani musicisti che hanno voglia di far sentire la loro musica e di far conoscere il loro mondo. E dalla prossima settimana parte anche la seconda delle tre sezioni del progetto, quella dedicata alla formazione: martedì 13 infatti sarà la volta della prima delle cinque Masterclass gratuite riservate a tutti gli iscritti al contest, anche chi non è approdato ai live. Il tema sarà "Gestione dei social per una band: pianificazione strategia editoriale, contenuti e creatività", a cura di Bernardo Grillo, docente dell’accademia di Batteria Scuderie Capitani e influencer musicale con il suo canale YouTube da quasi 30.000 follower. Il prossimo appuntamento live invece sarà il 15 marzo, quando si esibiranno altre cinque band: Arianera, Minerva 40, Setaira, Skull Blade e Riflessi. Maggiori informazioni e aggiornamenti sul progetto si possono trovare sul sito www.grmusicproject.it o sui profili Instagram e TikTok @grossetomusicproject. Il tutto con l’obiettivo di arrivare a tutti i giovani che vogliono trovare spazi e opportunità per fare musica e farla insieme. A seguito di numerose richieste, gli organizzatori in fase di iscrizione avevano anche deciso di modificare il limite di età e geografico, con band con un membro fuori quota per età (over 30 anni) oppure un membro proveniente da fuori provincia.